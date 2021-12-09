09 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: expo.innoprom.com

Мишустин в Перми проведет совещание по авиационному двигателестроению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

Главу правительства у трапа самолета встретили полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Вместе с Мишустиным в Пермь прилетели ряд федеральных министров.

Напомним, в рабочей поездке также принимают участие вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов. Отметим, что федеральные министры, прибывшие в Пермь раньше премьера, уже успели посетить несколько площадок. Мурашко - ГКП №7, Любимова - художественную галерею.

В Перми Михаил Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер.

В программе председателя Правительства – совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Теги: Мишустин, визит в Пермь, совещание



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