09 Декабря 2021
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Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Генштаб ВС РФ: Информация о готовящемся вторжении России на Украину - ложь

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал "ложью" информацию о готовящемся вторжении Росси на Украину. О таком плане российских властей сообщил ряд СМИ. При этом в Генштабе заявили о готовности пресекать любые провокации Киева по силовому урегулированию на Донбассе.
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Также Герасимов считает, что поставки Киеву вертолётов, беспилотников и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам, передает РИА Новости.

Также глава Генштаба прокомментировал действия США. Так, стратегическая авиация Штатов тренирует пуски крылатых ракет по объектам в России. Но и в РФ готовы к угрозам: свыше 95% наземных установок российских ядерных сил готовы к боевому применению.

Теги: валерий герасимов, вторжение, генштаб, сша, украина



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