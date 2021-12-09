Генштаб ВС РФ: Информация о готовящемся вторжении России на Украину - ложь

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал "ложью" информацию о готовящемся вторжении Росси на Украину. О таком плане российских властей сообщил ряд СМИ. При этом в Генштабе заявили о готовности пресекать любые провокации Киева по силовому урегулированию на Донбассе.

Также Герасимов считает, что поставки Киеву вертолётов, беспилотников и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам, передает РИА Новости.

Также глава Генштаба прокомментировал действия США. Так, стратегическая авиация Штатов тренирует пуски крылатых ракет по объектам в России. Но и в РФ готовы к угрозам: свыше 95% наземных установок российских ядерных сил готовы к боевому применению.