Локдауны почти ничего не дают для улучшения ситуации - исследование

Введение отдельных ковид-ограничений снижает коэффициент распространения инфекции Rt на 0,43-0,49 через 14 дней, а локдаун - на 0,61. В то же время их отмена не приводит к резкому увеличению Rt - рост до 0,2. Об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявил академик РАН, директор ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

Коэффициент распространения инфекции - это отношение количества положительных тестов за 4 последних дня к количеству положительных тестов за 4 предыдущих дня. Показывает динамику изменения заболеваемости, если каждый положительный тест считать одним фактом заболевания. Если Rt > 1, то ситуация ухудшается, если Rt < 1 - улучшается.

Полученные результаты показывают, что обоснованность локдаунов крайне сомнительна, и они почти не имеют смысла, поскольку наносят огромный экономический ущерб.