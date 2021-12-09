Госдума проверит работу прививочных пунктов в школах Хабаровского края

Госдума сегодня может принять постановление о проверке информации о работе прививочных пунктов для взрослых на базе общеобразовательных школ в Хабаровском крае.

Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) сообщила на сегодняшнем пленарном заседании, что в комитет поступила жалоба от местных жителей. После запроса в Минпросвещения выяснилось, что профильное министерство было не в курсе ситуации. Также стало известно, что прививочные пункты работали по субботам минимум в десяти школах края. Останина настаивает на проверке и других образовательных учреждений региона. Она заявила, что такое "соседство" может оказаться небезопасным и назвала его "безобразием". Спикер палаты Вячеслав Володин согласился, что можно провести по данному факту проверку.

Между тем, инициативе сильно воспротивился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что президент России разрешил губернаторам принимать меры по сдерживанию пандемии на свое усмотрение, что и делает хабаровский глава Михаил Дегтярев. Жириновский воспринял предложение коммунистов как неконкурентную борьбу с губернатором-ЛДПР-овцем.