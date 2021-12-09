ПГНИУ подготовил приказ об отчислении студента, устроившего шутинг

Пермский государственный университет подготовил приказ об исключении студента первого курса юридического факультета Тимура Бекмансурова, обвиняемого в расстреле людей в университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Приказ вступит в силу когда появится решение суда.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Ранее суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года. В рамках расследования уголовного дела предстоит проведение еще ряда судебных экспертиз.