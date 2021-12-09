09 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Тимур Бекмансуров, избрание меры пресечения, суд (2021) | Фото: t.me/edaperm

ПГНИУ подготовил приказ об отчислении студента, устроившего шутинг

Пермский государственный университет подготовил приказ об исключении студента первого курса юридического факультета Тимура Бекмансурова, обвиняемого в расстреле людей в университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Приказ вступит в силу когда появится решение суда.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Ранее суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года. В рамках расследования уголовного дела предстоит проведение еще ряда судебных экспертиз.

Теги: ПГНИУ, стрельба, Тимур Бекмансуров, отчисление, приказ



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Ранее 08.12.2021 15:30 Мск ПГНИУ отчислит студента Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве


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