Известный юрист заявил о неприемлемости законопроекта о QR-кодах

Член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, доктор юридических наук профессор Игорь Понкин дал заключение на проект федерального закона о введении QR-кодов, в котором обосновал его неприемлемость.

Сейчас QR-коды широко применяются для маркировки и представления товаров и услуг, и в этом качестве обоснованность их применения не вызывает замечаний и существенных претензий, связанных с защитой прав и свобод граждан. Но их применение к людям создает принципиально иную ситуацию. Это связано с тем, что QR-код содержит лишь гиперссылку на удаленный ресурс , то есть контроль заканчивается на этой гиперссылке. Доступная по ней информация, ее сохранность, подлинность, защищенность от вторжения находятся в руках третьих лиц , владеющих доменным именем, по которому размещена гиперссылка, и лиц, имеющих доступ к соответствующему интернет-ресурсу и возможности изменять его содержание.

При этом в QR-коде может содержаться любой произвольный текст, включая все необходимые данные, этого не делают, что оставляет контроль над содержанием записи за третьими лицами. Содержание информации, к которой отсылает QR-код, может быть изменено без ведома человека.

Кроме того, законопроект создает правовые возможности для грубейшего нарушения прав лиц, не пользующихся по каким-то причинам смартфонами.

Основной причиной внедрения технологии QR-кодов Понкин считает наличие скрытых целей и заинтересованности, связанных с созданием универсальной системы контроля за гражданами при помощи цифровых технологий , в рамках которых технология QR-кодов является ключевым инструментом. Использование QR-кода в качестве идентификатора, закрытого от непосредственного прочтения, является унижающим достоинство личности человека.

В целом проект не отвечает требованиям правовой обоснованности и правовой соразмерности, создавая предпосылки для массовых грубых посягательств на человеческое достоинство граждан, заключает Понкин.

Историй Андрей Фурсов также считает, что "то, что объявили в качестве пандемии, - это средство введения QR-кодов и цифровизации как средства контроля над населением".