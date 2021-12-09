Известный юрист заявил о неприемлемости законопроекта о QR-кодах

09 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2021) | Фото: Гринвич

Известный юрист заявил о неприемлемости законопроекта о QR-кодах

Член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, доктор юридических наук профессор Игорь Понкин дал заключение на проект федерального закона о введении QR-кодов, в котором обосновал его неприемлемость.
Читайте также:

Сейчас QR-коды широко применяются для маркировки и представления товаров и услуг, и в этом качестве обоснованность их применения не вызывает замечаний и существенных претензий, связанных с защитой прав и свобод граждан. Но их применение к людям создает принципиально иную ситуацию. Это связано с тем, что QR-код содержит лишь гиперссылку на удаленный ресурс, то есть контроль заканчивается на этой гиперссылке. Доступная по ней информация, ее сохранность, подлинность, защищенность от вторжения находятся в руках третьих лиц, владеющих доменным именем, по которому размещена гиперссылка, и лиц, имеющих доступ к соответствующему интернет-ресурсу и возможности изменять его содержание.

При этом в QR-коде может содержаться любой произвольный текст, включая все необходимые данные, этого не делают, что оставляет контроль над содержанием записи за третьими лицами. Содержание информации, к которой отсылает QR-код, может быть изменено без ведома человека.

Кроме того, законопроект создает правовые возможности для грубейшего нарушения прав лиц, не пользующихся по каким-то причинам смартфонами.

Основной причиной внедрения технологии QR-кодов Понкин считает наличие скрытых целей и заинтересованности, связанных с созданием универсальной системы контроля за гражданами при помощи цифровых технологий, в рамках которых технология QR-кодов является ключевым инструментом. Использование QR-кода в качестве идентификатора, закрытого от непосредственного прочтения, является унижающим достоинство личности человека.

В целом проект не отвечает требованиям правовой обоснованности и правовой соразмерности, создавая предпосылки для массовых грубых посягательств на человеческое достоинство граждан, заключает Понкин.

Историй Андрей Фурсов также считает, что "то, что объявили в качестве пандемии, - это средство введения QR-кодов и цифровизации как средства контроля над населением".

Теги: QR-код, Игорь Понкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7451

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети