Онищенко выступил за ограничения применения QR-кодов: "Закон еще сырой"

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах "настолько сырой, что можно о нем что угодно целый день говорить".

Он отметил, что если часть граждан боится перегибов в применении новых технологий, "чипирования и чего-то еще такого", то нужно в законе прописывать ограничения и четкие правила применения.

"Потому что любое достижение науки имеет обратную сторону, может быть использовано как во благо, так и во зло. Пример – расщепление атома, которое используется в мирной энергетике, но было применено и в Японии, уничтожив множество жизней", - заявил журналистам Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора считает, что локдаун – не выход из ситуации, а вакцинация является главным инструментом борьбы с пандемией.

"Надо заканчивать с локдауном. Это бьет по экономике, люди не могут заработать, чаще болеют, не могут купить себе хорошие продукты. Вакцинированных надо переводить на уровень более свободного общения. QR-код – это технология, которая позволяет более легко доказать, что я вакцинирован и защищен, а не таскать с собой гору бумажек. Также нельзя жалеть денег на бесплатное тестирование, доступ к нему должны иметь все. Его также надо делать более осмысленным", - полагает Онищенко.

Кроме того, Онищенко призвал вакцинировать детей от гриппа, поскольку от коронавируса в России пока детей не прививают: "Давайте сделаем все, чтобы наши дети учились очно. Дистанционный формат все-таки еще не готов. Детей от корнавируса мы еще не прививаем, это делают американцы. Заболеваемость среди детей тревожит нас, в связи с омикрон-штаммом в том числе", - добавил эксперт.