09 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

На Южном Урале женщине дали 5 лет колонии за ДТП, в котором погиб человек

Жительницу Троицкого района приговорили к 5 годам в колонии-поселении за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб пассажир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла в июне 2021 года на автодороге Троицк-Нижняя Санарка-Логовое. Пьяная женщина за рулем Лады Калина, у которой не было водительского удостоверения, превысила скорость, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на газовую опору.

В результате ДТП 49-летний пассажир получил травмы, от которых скончался.

По решению суда женщине также на 2,5 года запрещено управлять транспортными средствами.

Теги: колония, ДТП, приговор,



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