Глава СКР высказался о приговоре бывшим свердловским силовикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о приговоре экс-заместителю руководителя СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову.

Напомним, Бусылко и Чуличкова обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела был адвокат Владислав Вострецов, которому вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество. В августе этого года всех троих надолго отправили в колонию.

Сегодня в интервью российским СМИ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании коррупционных дел, вспомнив историю бывших свердловских силовиков.

"Мы никогда не замалчиваем факты коррупции и в своих рядах. Один из последних примеров - это приговор по делу бывшего первого заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, которые за получение взятки осуждены к 9 и 8,5 годам лишения свободы соответственно", - цитирует Бастрыкина официальный сайт СКР.

Подводя итог, глава ведомства отметил, что "только высокий профессионализм и порядочность могут гарантировать место в системе Следственного комитета".

Напомним, что Бусылко, Чуличков и Вострецов обжаловали свои приговоры. Дата рассмотрения их апелляций пока не назначена - согласно электронной картотеке дел, жалобы были направлены в Свердловский областной суд только сегодня, 9 декабря.