"Мегионнефтегаз" с помощью дронов обследует более двух тысяч километров электросети

"Славнефть-Мегионнефтегаз" проводит опытно-промышленные испытания беспилотных летательных аппаратов для мониторинга состояния высоковольтных линий электропередачи. С помощью нового метода планируют обследовать более двух тысяч километров электросети.

Как сообщили Накануне.RU в компании, применение беспилотников позволяет существенно повысить уровень промышленной безопасности за счет отказа от проведения работ на высоте. А также оперативно исследовать объекты, расположенные в труднодоступной местности.

Полностью перейти на новый вид диагностики в "Мегионнефтегазе" намерены с 2022 года, после завершения испытаний технологии и обработки полученных данных.

"Все решения, которые мы внедряем на различных этапах производственной деятельности, направлены на достижение комплексного эффекта. Применение передовых цифровых технологий позволяет сводить к минимуму экологические и производственные риски, а также рационально использовать имеющиеся ресурсы", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. Он также подчеркнул, что внедрение новых методов позволяет увеличить скорость рабочих процессов и точность данных, тем самым обеспечивает устойчивое и планомерное развитие предприятия.

Применять беспилотники в "Славнефть-Мегионнефтегазе" начали еще в 2015 году. За одну смену беспилотные аппараты способны обследовать до 628 километров линий электропередачи. Сегодня их активно применяют, в том числе для контроля состояния трубопроводного парка предприятия.