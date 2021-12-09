В Ейской ЦРБ по краевой программе ремонтируют сосудистый центр

В рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» на Кубани завершается обновление сосудистого центра в Ейской центральной районной больнице, передает корреспондент Накануне.RU. В региональном минздраве отмечают, что на эти цели предусмотрено израсходовать 49 млн рублей.

Завершить работы по обновлению медучреждения планируется завершить к концу 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, на данный момент строители уже приступили к ремонту третьего этажа неврологического отделения. Здесь заменят проводку, сантехнику и двери, будет заменен лифт и мебель. Работы по четвертому этажу строители завершили полностью.

Сосудистый центр Ейской ЦРБ рассчитан на 60 пациентов. Главный врач медучреждения Мигран Григорян отмечает, что к больнице также прикреплены жители Щербиновского, Староминского, Приморско-Ахтарского и Каневского районов Кубани.

Отметим, что на Кубани продолжат реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Общее финансирование этого направления на 2022 год запланировано на сумму свыше 850 млн рублей. Всего на Кубани работает 10 региональных сосудистых центров, три из которых сформированы в 2020 году в рамках нацпроекта, и 8 первичных сосудистых отделений.