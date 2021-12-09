США попытаются убедить Киев дать особый статус Донбассу - Associated Press

09 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

США попытаются убедить Киев дать особый статус Донбассу - Associated Press

После переговоров президентов России и США представители вашингтонской администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала особый статус Донбассу. Об этом со ссылкой на свои источники в Вашингтоне пишет Associated Press.

Издание признает, что закон об особом статусе так и не вступил в силу, хотя формально был принят.

Также Джо Байдену придется урезонить желание Киева вступить в НАТО, потому что для Москвы это принципиальный вопрос. В то же время США не хотят давать гарантий, что Украина не вступит в НАТО никогда.

"Но высокопоставленные чиновники Госдепартамента сообщили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - пишет издание.

Поэтому у Байдена сложная задача - склонить Киев к принятию непопулярных решений, но не подать виду, что это уступка России. Сегодня должен состояться разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Такое развитие событий, однако, маловероятно. За семь лет подобное сообщалось не раз, и каждый раз не было никаких реальных шагов по принуждению Киева к выполнению Минских соглашений. Тем более что это лишь предположение неких чиновников в вашингтонской администрации. При этом формальное продление закона об особом статусе Радой должно состояться до конца декабря, но это делается каждый год, чтобы избежать дополнительных обвинений в саботаже соглашений.

Напомним, основной темой состоявшихся на днях переговоров президентов России и США была Украина. Разговор состоялся на фоне западных сообщений об агрессивных планах России по отношению к Украине. Но в России отмечали, что, напротив, Украина вынашивает планы агрессии против Донбасса.

Теги: Украина, США, НАТО, Донбасс, особый статус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7451

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети