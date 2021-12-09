США попытаются убедить Киев дать особый статус Донбассу - Associated Press

После переговоров президентов России и США представители вашингтонской администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала особый статус Донбассу. Об этом со ссылкой на свои источники в Вашингтоне пишет Associated Press.

Издание признает, что закон об особом статусе так и не вступил в силу, хотя формально был принят.

Также Джо Байдену придется урезонить желание Киева вступить в НАТО, потому что для Москвы это принципиальный вопрос. В то же время США не хотят давать гарантий, что Украина не вступит в НАТО никогда.

"Но высокопоставленные чиновники Госдепартамента сообщили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - пишет издание.

Поэтому у Байдена сложная задача - склонить Киев к принятию непопулярных решений, но не подать виду, что это уступка России. Сегодня должен состояться разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Такое развитие событий, однако, маловероятно. За семь лет подобное сообщалось не раз, и каждый раз не было никаких реальных шагов по принуждению Киева к выполнению Минских соглашений. Тем более что это лишь предположение неких чиновников в вашингтонской администрации. При этом формальное продление закона об особом статусе Радой должно состояться до конца декабря, но это делается каждый год, чтобы избежать дополнительных обвинений в саботаже соглашений.

Напомним, основной темой состоявшихся на днях переговоров президентов России и США была Украина. Разговор состоялся на фоне западных сообщений об агрессивных планах России по отношению к Украине. Но в России отмечали, что, напротив, Украина вынашивает планы агрессии против Донбасса.