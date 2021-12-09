09 Декабря 2021
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Общество В России
заседание комитета по образованию и науке, Геннадий Онищенко (2021) | Фото: youtube.com/ParlamentRu

Онищенко одобрил блокировку YouTube-канала Марии Шукшиной

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко одобрил блокировку YouTube-канала актрисы Марии Шукшиной.

О блокировке администрацией хостинга Шукшина сообщила накануне. "И, да, ютуб снес мой канал", - написала актриса в Telegram-канале. В сообщении администрации говорится, что автор канала нарушил правила сообщества.

Шукшина является противницей QR-кодов и принудительного вакцинирования, подвергает сомнению эффективность и безопасность вакцин от коронавируса.  

"Наведен порядок с блогерами, которые занимались антипривовочными делами. Меня порадовало, что блог одной из активных представительниц творческого сообщества заблокирован – это правильно, это надо делать, потому что они дают недостоверную информацию", - заявил Онищенко журналистам.

При этом Онищенко возмутился словами коллеги, главы Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова, которого накануне процитировали многие СМИ. Ученый заявил, что омикрон-штамм не обязательно станет доминирующим в мире, а также заявил о таком свойстве нового штамма, как способность очень быстро спускаться в легкие, вызывая пневмонию.

"Какое у него право на это есть? Надо отвечать за свои слова. Здесь нужна выверенная, четкая и ясная политика", - возмутился экс-депутат Госдумы. По словам Онищенко, в своих высказываниях эксперты должны руководствоваться мнением ВОЗ, а эта организация уже назвала омикрон-штамм более заразным, но при этом пока не признала его более опасным. Онищенко полагает, что омикрон-штамм вытеснит другие штаммы, и это хорошо, поскольку новая мутация вызывает более легкое течение болезни.

Теги: геннадий онищенко, мария шукшина, блокировка, антиваксеры



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