Шмыков назначен ответственным за подготовку к Универсиаде на фоне критики вице-премьера

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Этим же документом из состава оргкомитета исключен бывший свердловский первый вице-губернатор Александр Высокинский, недавно перешедший на работу в Совет Федерации.

Стоит отметить, что кадровые перестановки произошли на фоне критики со стороны вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который накануне провел заседание оргкомитета по подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге. Участники обсудили статус строительства и реконструкции спортивных объектов, на которых пройдут состязания, а также ряд других вопросов.

"Подготовка Универсиады стоит на контроле президента и Правительства. Проведена рабочая поездка с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, по итогам которой отмечен ряд замечаний и отклонений в сроках. Все необходимые ресурсы у региона есть. Мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены", - цитирует Чернышенко официальный сайт кабмина.

Сообщается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев "пообещал завершить строительство и реконструкцию объектов в установленные сроки". Примечательно, что ранее Куйвашев уверял президента Владимира Путина в том, что подготовка к Универсиаде идет по плану.

Напомним, что значительную часть бюджета Екатеринбурга на ближайшие годы потратят на объекты для студенческих соревнований. Также известно, что ежегодно на содержание деревни Универсиады нужно будет тратить более 300 млн рублей.