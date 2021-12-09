В Ханты-Мансийске предполагаемому заказчику убийства прокурора округа вменили похожее преступление

В Ханты-Мансийске Юрий Чекин, которому ранее вменили организацию убийства прокурора округа Юрия Бедерина, попал под новую "уголовку" – он якобы выступил заказчиком убийства заместителя главы окружного надзорного ведомства, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи полагают, что в январе-феврале 2011 г. Юрий Чекин, находясь в международном розыске, организовал убийство бывшего заместителя прокурора Югры, занимавшего этот пост до 1996 г. В качестве исполнителя убийства он за 8 млн руб. нанял одного из своих знакомых и выдал ему аванс в 4 млн руб. Однако реализовать замысел Чекин не смог – исполнитель отказался от совершения преступления. Чекин попал под "уголовку" по статье "Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца".

Напомним, по версии следствия, Чекин, будучи главным контролёром-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот, полагает следствие, заказал оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова. Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан.