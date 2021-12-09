Чем порадуют пассажиров новогодние "Сапсаны"?

В официальном телеграм-канале российских железных дорог появилась новость о новогодней распродаже билетов на скоростные поезда «Сапсан».

С 1 января поездки на «Сапсане» станут приятнее для кошелька пассажиров. АО «РЖД» анонсирует минимальную фиксированную цену для путешествий из Москвы в Петербург, равную 2022 рублям. Для желающих посетить родину Максима Горького, Нижний Новгород, цена на билеты стартует от 1162 рублей. Представители компании уточнили, что стоимость билета будет зависеть от класса обслуживания и выбора категории места. Дата покупки или иные причины не повлияют на его цену. Приобрести новогодние билеты можно, как обычно, на сайте, в кассах вокзала или через мобильное приложение.

Будут ли еще праздничные бонусы у такой поездки, заинтересовались пассажиры. В декабре на борту скоростных поездов «Сапсан» по традиции обновят меню. Перемена блюд в скоростной «птичке» происходит каждые 2 месяца, но не кардинально. По словам бренд-шефа Группы компаний РБЕ, полюбившиеся позиции остаются и дальше, а 30-40% идут под замену. Новое меню запускают после получения обратной связи от пассажиров, которые становятся участниками дегустации на борту.

«Мы делаем это для того, чтобы они не только попробовали и оценили, но и дали обратную связь о меню. Это помогает нам учитывать предпочтения людей в процессе оказания услуг по питанию», - рассказала руководитель отдела маркетинга Группы компаний РБЕ Татьяна Крылова.

Обратной связи тем временем на просторах интернета предостаточно, но представители «РЖД» и компания, поставляющая питание, не торопятся ответить своим пассажирам.

«Даже каким-то дураком себя почувствовал, когда потратил около тысячи на блюдо, салат и напиток. В итоге даже не смог доесть. От горячего неаппетитно попахивало, а привкус какого-то прогорклого масла потом еще долго во рту был, аж подташнивало. Мне потом все знакомые сказали, что делать мне нефиг было, покупать еду в поезде. Никто из них давно так уже не делает», - поделился Ярослав Горюнов своим отзывом (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) на странице поезда в соцсети.

Негативные отзывы о питании можно найти повсеместно: они есть на сайтах-отзовиках, порталах для путешественников и в личных блогах пассажиров. Попадаются они и на официальных страницах «Сапсанов», а также на тематических сайтах, посвященных пассажирским перевозкам. Однако все они остаются без ответа и внимания со стороны компаний.

«Я в сапсане так перекусила слегка почти на тысячу. За эти деньги можно было на обычном поезде доехать из Питера до Москвы. Да и ладно бы кормили хорошо, но еда сомнительная», - рассказала пассажирка Елена.

Многие комментаторы убеждены в том, что ждать каких бы то ни было перемен в бортовом питании в ближайшее время не стоит. Ведь холдинг RBE Group, который является монополистом в сфере бортового питания в поездах «РЖД», ограничивается лишь корректировкой позиций в меню.