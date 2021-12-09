09 Декабря 2021
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Общество В России
Полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

Чаще всего приговоры по делам о коррупции среди силовиков выносят полицейским

За девять месяцев 2021 года 672 из 898 приговоров по делам о коррупции в правоохранительных органах были вынесены полицейским, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

В целом же доля чиновников в общем числе коррупционеров сравнительно невелика, по крайней мере, когда речь идет об обвинительных приговорах: за девять месяцев на долю госслужащих пришлось только 467 приговоров из 8088.

Между тем, Краснов считает, что нужно ужесточить законодательство о наказании коррупционеров. Его ведомство подготовило поправки, предлагающие ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам судебными штрафами.

Теги: коррупция, полицейские, приговор, игорь краснов



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