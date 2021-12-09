В Сысерти на деревообрабатывающем комплексе серьезно пострадал рабочий

Прокуратура добилась взыскания с деревообрабатывающего предприятия Сысерти компенсации морального вреда за травмирование рабочего. Инцидент произошел в мае текущего года при работе со станком на открытой территории под навесом комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, в процессе подачи заявителем бревна в станок "термит 150 ЕФГ", из него в обратном направлении "вылетел" кусок бревна, травмировав правую руку и отскочив в живот пострадавшего. В результате несчастного случая, к которому привело нарушение работодателем требований законодательства об охране труда, работник получил травму, отнесенную к категории тяжелых.

"По результатам проверки межрайонная прокуратура в интересах работника в Сысертский районный суд направила исковое заявление о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. рублей в связи с несчастным случаем на производстве. В ходе рассмотрения в суде иска прокурора предприятие признало исковые требования и готово было возместить компенсацию работнику в полном объеме, в связи с чем между заявителем и бывшим работодателем в суде заключено мировое соглашение", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время компенсация морального вреда уже выплачена работнику в полном объеме.