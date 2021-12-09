09 Декабря 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

СМИ: в Петербурге задержали учителя, развращавшего 13-летних учеников

Петербургские СМИ сообщили о задержании учителя биологии одной из школ Московского района города. Его подозревают в развращении учеников, сейчас делом занимается Следственный комитет.

О развратных действиях в отношении своих детей в полицию сообщила петербурженка. В тот же день 43-летнего мужчину задержали. По данным "Фонтанки", учителя уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление в 2008 году – тогда он получил два года условно и в результате снова оказался в школе.

Сейчас известно уже о двух пострадавших – это 13-летние мальчики, которых биолог развращал во время дополнительных занятий, гладил их и трогал, пытался ложиться сверху и снизу.

Теги: развращение, педофил, учитель



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