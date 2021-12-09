УГМК открыл "Инженерную школу" для учеников 7-10 классов

Уральская горно-металлургическая компания запускает новый образовательный проект - "Инженерная школа УГМК" для учеников 7-10 классов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, школы появятся в 24 городах 11 регионов страны, где располагаются предприятия компании. Проект реализуется в рамках корпоративной Стратегии управления персоналом, утвержденной руководством компании, и направлен на повышение уровня знаний у школьников и подготовки их к осознанному выбору будущей профессии.

"Молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих родных городах, а также понимать, как эти знания они смогут применить в будущем на производстве. Уральская горно-металлургическая компания готова помогать в этом направлении не только школьникам, но и учителям. От этого зависит наше общее будущее", - рассказал директор по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК" Дмитрий Малышев.

Учеба стартует уже в начале следующего года. С января по май обучение будет проходить в очном и онлайн-формате. На занятиях участников проекта познакомят с современными технологиями, разовьют навыки разработки технических проектов и дадут возможность принять участие в тренингах, деловых играх и квестах. В компании уверяют, что в Инженерной школе будут преподавать лучшие учителя страны из передовых вузов и корпоративного Технического университета УГМК.

Каждую неделю будет проходить от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии и по отдельному графику подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам. Помимо этого в программе запланированы профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании, а также экскурсии на предприятия УГМК. Более того, школьникам предоставят возможность принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Поступить в "Инженерную школу УГМК" можно по результатам конкурсного отбора, подготовка к которому пройдет в несколько этапов:

с 13 по 22 декабря 2021 года в территориях присутствия УГМК состоятся установочные онлайн-встречи со школьниками и их родителями. Представители компании расскажут о школе и условиях обучения в ней;

с 23 декабря по 13 января 2021-2022 года (с перерывом на зимние каникулы) школьники по желанию смогут пройти пробный мини-курс "Введение в профессию инженера";

15 января 2022 года ребята пройдут предметное тестирование и сдадут краткое эссе "Почему я хочу учиться в Инженерной школе УГМК";

22 января 2022 года будут опубликованы результаты отбора;

с 24 января – начало обучения в "Инженерной школе УГМК".

Желающие могут более подробно ознакомиться с информацией о поступлении на официальном сайте компании.