09 Декабря 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

"Россияне не верят": в Госдуму внесен законопроект, запрещающий дистанционное голосование

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о запрете дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Примечательно, что буквально на днях ДЭГ расхваливала на встрече с президентом России глава ЦИК Элла Памфилова, и Владимир Путин ее поддержал.

Авторы законопроекта считают, что на выборах в Госдуму в сентябре этого года были "выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании".

В пояснительной записке упоминается, что в Москве результаты ДЭГ очень долго не публиковались отдельно, при этом они изменили итоги выборов в столице: "оппозиция, которая выигрывала после обработки результатов на участках, проиграла за счет он-лайна".

"Кандидаты в депутаты Государственной Думы, члены избирательной комиссий дистанционного электронного голосования, а также наблюдатели, сообщили, что в течение трехдневной избирательной компании производились многочисленные "вбросы" электронных голосов, происходили технические сбои, отсутствовал доступ к серверу, где находились данные избирателей, а ключами к системе электронного голосования располагали лишь сотрудники органов исполнительной власти", - считают авторы законопроекта.

"В настоящее время крайне нежелательно оставлять российскую электронную систему в таком виде, в том числе по причине отсутствия необходимой ответственности для специалистов в области компьютерных программ, пока не вступят в действие новые статьи УК РФ, КоАП РФ. Остро стоят вопросы фальсификации и недостоверности итогов выборов. Но самое главное в современных условиях - не потерять доверие народа, россияне не верят, что создана надежная и эффективная системы контроля за электронным голосованием", - говорится в пояснительной записке.

Теги: госдума, законопроект, кпрф, дэг, выборы, запрет



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