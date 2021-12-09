09 Декабря 2021
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Коллаж, ковид-паспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

"Острый и дискуссионный вопрос": УАТ о предложении не возвращать деньги пассажирам без QR-кода

В Уральской ассоциации туризма оценили новое предложение авиакомпаний, связанное с возвратом денег за билеты.

Напомним, авиаперевозчики предложили исключить из проекта закона о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате денег за билет, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать средства предложено только тем, у кого куплен билет по более дорогому возвратному тарифу.

Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме за 30 дней с момента расторжения договора. Перевозчики представят свои письменные предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, это "острый и дискуссионный вопрос".

самолеты, аэропорт(2015)|Фото: Накануне.RU

"Даже внутри профессионального сообщества есть разные видения. Помимо прочего, это ведь вопрос еще и сугубо технический, однозначного ответа на него нет. Но любые усложнения и ограничения, конечно, вызывают тревожность", - отметил Мальцев.

Он выразил уверенность, что техническая сторона вопроса будет решена в ближайшее время.

"Мы находимся в диалоге и с Росавиацией, и с Министерством транспорта. Проблемы принципиально не решаемой мы не видим", - добавил глава УАТ.

Напомним, также в Уральской ассоциации туризма рассказали, как выявление нового штамма коронавируса "Омикрон" скажется на заграничном турпотоке в ближайшее время.

Теги: QR-коды, билеты, возврат, авиакомпании



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Ранее 17.11.2021 09:03 Мск 83% туристов откажутся от путевок из-за QR-кодов, - АТОР


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