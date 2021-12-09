Общественный совет по развитию такси в Прикамье выступил против единой расцветки для авто

Общественный совет по развитию такси выступил против предложенных краевыми властями изменений требований к внешнему виду такси в регионе, сообщает "Ъ" со ссылкой на письмо организации.

3 декабря власти Пермского края внесли на рассмотрение парламента проект, который регламентирует внешний вид автомобилей такси. Проектом предлагается сделать основным цветом кузова белый, а также размещать на автомобилях полосу шириной 15–25 из расположенных в шахматном порядке красных и белых квадратов. В приложенном к проекту заключении об оценке регулирующего воздействия отмечается, что новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой.

Вероятно, рассмотрение законопроекта состоится уже в январе, а в силу, в случае принятия, изменения вступят с 1 сентября 2022 г.

Общественный совет по развитию такси полагает, что эти требования являются барьером для легальной таксомоторной деятельности.

"Указанная мера повлечет рост нелегального рынка таксомоторных перевозок в регионе — при действующем порядке контрольно-надзорной деятельности и административных наказаний частным перевозчикам будет выгоднее работать нелегально по сравнению с расходами на покупку автомобиля соответствующего цвета",— говорится в письме.

Совет полагает, что если цель авторов законопроекта гармонизировать такси с муниципальным общественным транспортом, то на размещение красно-белого шашечного пояса необходимы субсидии, чтобы компенсировать затраты, которые понесут перевозчики, приводя автомобили в соответствие с новыми требованиями.