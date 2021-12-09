09 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Уфе пенсионерка подожгла себя перед зданием больницы

В Уфе пожилая женщина попыталась устроить акт самосожжения перед зданием железнодорожной больницы на проспекте Октября.

ЧП произошло утром. Женщина подошла к больнице с бутылкой жидкости, облила себя и подожгла одежду спичками. Происходящее заметил инженер больницы по пожарной безопасности. Он схватил огнетушитель и бросился спасать пенсионерку, также он успел позвонить в МЧС.

В итоге женщину госпитализировали с ожогами второй степени. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы, мотивы женщины остаются неизвестными, передает "МК-Уфа".

Теги: уфа, самосожжение, пенсионерка, ожоги



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