На Южном Урале прокуратура проведет проверку после жалоб учеников сельской гимназии на холод в классах

В Челябинской области прокуратура организовала проверку после жалоб учеников сельской гимназии в Варне на холод в классах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокуратура проверит исполнение законодательства о комплексной безопасности, в том числе на предмет соблюдения в образовательном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации образовательного процесса. Если нарушения выявят, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ученики и педагоги единственной сельской гимназии в Варне попросили губернатора Алексея Текслера оказать помощь в проведении капитального ремонта образовательного учреждения. По словам педагогов, в учреждении есть проблемы с крышей и окнами. Занятия приходится проводить под аккомпанемент капель воды во время дождя. Ученики добавили, что в классах холодно, поэтому приходится одевать верхнюю одежду.

Алексей Текслер обратил внимание министерства образования и администрации муниципалитета на ситуацию. Он подчеркнул, что дети не должны учиться в верхней одежде, если такое есть, значит чиновники не дорабатывают.