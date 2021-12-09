09 Декабря 2021
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Общество В России
Андрей Фурсов (2012) | Фото: russia.ru

"Как к быдлу". Фурсов рассказал о неприятии прививочной кампании

Призывы к принудительной ковид-вакцинации людей и оскорбления в адрес невакцинированных показывают отношение значительной части чиновников к населению. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов в интервью блогеру, ведущей, публицисту Диане Кади.
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"Это подчеркивает правоту гениального Лескова: главный враг мужика не помещик, а другой мужик, который выбился из грязи в князи. Эта мысль проходит у него везде. Все эти выкрики с телеэкранов или чиновников, или телехолуев, что нужно заставить вакцинироваться, - это говорит о том, что Егор Бероев, которого заклеймили в свое время, был абсолютно прав, когда он говорил, что начинается режим сегрегации. Вот я не являюсь противником вакцинации, но ни одна вакцина не прошла всех проверок, которые положены. То есть это экспериментальная штука. А эксперименты на здоровье можно проводить только с согласия пациента. Люди не объекты ветеринарии. Тем более в Новой Зеландии, Монголии, Израиле, Нидерландах и других странах, где 80% вакцинировано, они пошли болеть по второму разу, и очень много смертей. Я понимаю, почему часть телехолуев устраивают истерики. Они провалили информационную кампанию в пользу вакцинации. Но обвинять тех, кто не хочет вакцинироваться, в том, что они бараны, - это нужно самому быть бараном", - рассказал Фурсов.

По его мнению люди не верят ни медикам, которые противоречат сами себе, ни властям, которые 30 лет обманывают людей.

"Люди видят, что во время ток-шоу, если появляется человек, например [председатель правления московского общества терапевтов, доктор медицинских наук профессор Павел] Воробьев, который пытается взвешивать за и против, на него набрасываются все остальные, в основном чиновники и заинтересованные лица, и начинают его гнобить. Ну, и люди думают: ага, если чиновники так его гнобят, значит, он прав. То есть за этими вещами стоит истерика пропагандистов и отношение к людям. И пока это отношение будет сохраняться, как к баранам и быдлу, ответ будет вот такой", - заключил эксперт.

Он также уверен, что "то, что объявили в качестве пандемии, - это средство введения QR-кодов и цифровизации как средства контроля над населением".

Ранее Фурсов отмечал, что власти сами дискредитируют вакцинацию, требуя для привитых особых условий и тем самым подчеркивая, что они не защищены. А, принуждая вакцинироваться всех, показывают, что главное не здоровье населения, а ввести всем вакцины, что "резко усиливает недоверие к власти". Также, по его мнению, разжигается социальная ненависть. Все это может создать революционную ситуацию.

Теги: Андрей Фурсов, вакцинация



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