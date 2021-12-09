Принудительному уколу должна быть альтернатива - Авксентьева

В преддверии рассмотрения в Госдуме правительственных законопроектов о введении QR-кодов депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева выступила против этой ограничительной системы и против принудительной вакцинации. Хотя позиция фракции по предстоящему голосованию еще не известна, может статься, что солидарности здесь у партийцев снова не будет (как в случае с законом о региональной власти).

"Я против любого принуждения людей и поэтому я - против QR-кодов. Согласно данным опросов Левады (признанный Минюстом РФ иностранным агентом) на ноябрь 2021 года к введению QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий 50% опрошенных относятся целиком отрицательно, 17% — скорее отрицательно. И только 30% поддерживают введение QR-кодов. Эксперты считают - люди с антителами или высоким иммунитетом так же защищены от коронавируса", - пишет Авксентьева в своем Telegram-канале.

Она предлагает уравнять в правах с вакцинированными людей с антителами и T-клеточным иммунитетом. "Нам нужно примирить общество в это сложное время. Не нужно делить нас на "ваксеров" и "антиваксеров" - мир куда сложнее. Думаю, принудительному уколу должна быть альтернатива", - заключает депутат.