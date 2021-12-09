09 Декабря 2021
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Общество В России
виталий милонов, депутат (2019) | Фото:росбалт

Милонов предложил ввести чтение лекций о пользе ковид-вакцинации в трудовых коллективах

Зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил читать среди работающих россиян лекции о пользе ковид-вакцинации. С этим он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Темой лекций должно стать "развенчивание мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации", сообщает RT. При этом в обращении использовано такое выражение, которое допускает и второе толкование - о "развенчивании мифов о пользе добровольной вакцинации". Впрочем, ясно, что Милонов имел в виду только мифы против вакцинации.

Интересно, считает ли Милонов мифом статистические данные о том, что рост вакцинации никак не влияет на снижение смертности в России, о чем свидетельствуют официальные цифры оперштаба и Росстата?

Ранее Милонов призвал девушек не выходить замуж за "антипрививочников".

Теги: виталий милонов, вакцинация



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