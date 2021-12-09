09 Декабря 2021
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Тунис, Эль Кантауи, пляж, отели (2013) | Фото: Накануне.RU

Уральская ассоциация туризма об "Омикроне": без ЮАР мы спокойно сможем прожить

В Уральской ассоциации туризма оценили, как выявление нового штамма коронавируса "Омикрон" скажется на заграничном турпотоке в ближайшее время.
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Напомним, впервые случаи заболевания новым штаммом были обнаружены в ЮАР. К концу ноября вирус выявили почти в 20 странах и регионах мира. Роспотребнадзор уже попросил россиян не уезжать из страны на Новый год.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, ситуация с "Омикроном" будет способствовать межрегиональному туризму и подталкивать развитие инфраструктуры. От прогнозов по зарубежным направлениям эксперт воздержался.

"Прогнозировать, какие будут показатели и будут ли отказы от туров, невозможно даже глубиной нескольких недель. Могу лишь сказать, что в феврале мы по-прежнему планируем поездки нашей делегации в Уганду - в "Черную Африку", где бушует (новый штамм, - прим. ред.)", - рассказал Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, без ЮАР, которая никогда не была массовым направлением, "мы спокойно сможем какое-то время прожить".

"В целом, прогноз на 2022 год у нас положительный. Запланированы обсуждения об увеличении полетной программы и привлечении в наш регион ряда зарубежных авиакомпаний. Эти переговоры уже в финальной фазе, и мы ожидаем приход, как минимум, четырех. География полетов будет, вне всякого сомнения, корректироваться - в зависимости от развития этой ситуации", - заключил глава Уральской ассоциации туризма.

Теги: Африка, туризм, Омикрон



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