Экс-депутат Головин попросил подписчиков помочь с транспортировкой тел своих близких после ДТП

Бизнесмен и бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин попросил подписчиков и друзей в Facebook помочь с транспортировкой тел своей 25-летней дочери, 3-летней внучки и зятя, погибших накануне в ДТП.

Напомним, что трагедия произошла 5 декабря около 16.50 по московскому времени. На 41-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia, где и находилась семья Головина.

"Мне накидали сколько-то денег, но... это Москва. Это перевозка 3 тел за 600 км. Это тройной ценник кругом. Со стороны Стаса тщатся помогать две бабушки 80+ лет и его мама в невменяемом состоянии (сегодня у него день рождения) ...будьте осторожней на дороге. Знаю, банально. Еще - рожайте больше детей. Это может вас спасти. Больше не буду об этом писать. Не могу", - написал Головин.

Все реквизиты для финансовой помощи бывший депутат указал на своей странице в соцсети.