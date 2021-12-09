В Магнитогорске оштрафовали директора магазина, где у посетителей не проверяли QR-код

В Магнитогорске суд оштрафовал на 10 тысяч рублей руководителя магазина "Магнит" за отсутствие контроля QR-кодов у посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Магазин проверяли несколько раз. Площадь торгового зала была искусственно сокращена, некоторые отделы ограждены. Из-за этого в магазине не проверяли QR-коды. В результате руководитель привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Напомним, в Челябинской области QR-код требуется при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита будет осуществляться также по QR-кодам.