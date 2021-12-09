09 Декабря 2021
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Политика В России
заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение (2019) | Фото: Накануне.RU

Выборы по партийным спискам в региональные заксобрания могут отменить?

В планах у Кремля есть отмена выборов по партспискам в региональные заксобрания. Парламенты из одних одномандатников могут оказаться для "Единой России" выгоднее в условиях падения рейтингов, считает политолог Аббас Галлямов.

"Эта история в очередной раз со всей очевидностью демонстрирует, во что превратились в стране институты. Показывает то, с какой легкостью их приносят в жертву конъюнктурным интересам правящей группы. В первой половине 2000-х, когда рейтинги "единороссов" росли, а губернаторы, обеспечивающие прохождение одномандатников, еще не были полностью подконтрольны (они же тогда сами избирались, а не Кремлем в качестве врио назначались), - тогда мажоритарные выборы отменяли, а списочные, наоборот, активно внедряли. Сейчас ситуация развернулась (рейтинги падают, зато контролирующие админресурс губернаторы все как один лояльны) - и избирательное законодательство опять меняют - пропорциональную систему ликвидируют, заменяя списочников одномандатниками", - полагает эксперт.

Он добавляет, что такое изменение выборной системы "добило бы в стране институт политических партий, без которых представительная демократия не может существовать".

Теги: выборы, партийные списки, одномандатники, региональные заксобрания



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