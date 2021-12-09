Гундаров: Почему два года не озвучивают эпидпорогов?

Советский и российский эпидемиолог профессор Игорь Гундаров снова заявил, что власти не озвучивают данные об эпидпорогах по ковиду, в связи с чем само понятие эпидемии ковида теряет смысл.

Он отмечает, что эпидпороги могут различаться в 3-4 раз в зависимости от времени года, но по ковиду их нет вообще. Поэтому он наложил графики заболеваемости ковидом на существующие нормативы эпидемических порогов. И оказалось, что все вписывается в нормы.

"Выступая в Госдуме, я внес предложения, чтобы Попова озвучила официальные пороги, на которые ориентируется Роспотребнадзор при коронавирусной инфекции. Мы должны их сопоставить с нормативами. И доказать, наконец, что это нормально. Если я прав, то моментально обнаружим, что заболеваемость от ковида не превышает нормы эпидемических порогов. И тогда все антиковидные меры отпадают моментально: вакцинация, локдауны, QR-коды и прочие ограничения", – заявил проф. Гундаров ОСН.

Он также подчеркивает, что летальность при ковиде рассчитываются неправильно, так как число положительных тестов на ковид приравнивают к числу заболевших, а если заболел с ковидом - то и умер от ковида. В результате получается огромная смертность от ковида. Если таким же способом учитывать смерти в вирусом герпесом, то можно объявить смертельную эпидемию герпеса, от которой массово умирают. При этом Роспотребнадзор недавно признал, что эпидемии опасных инфекционных заболеваний в России нет.

По данным официальной статистики, избыточная смертность никак не связана с заболеваемостью ковидом, даже если ее учитывать только в расчете на непривитых. Более того, заболеваемость ковидом почти не влияет на смертность от... ковида. Такое же нулевое влияние на смертность имеет и вакцинация, а вина непривитых за рост смертности вообще не прослеживается.