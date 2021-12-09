В "Листвяжной" не могут найти последнего погибшего шахтера

В Кузбассе продолжается поисковая операция на шахте "Листвяжной" – пока неизвестным остается местонахождение тела одного погибшего горняка. Сейчас горноспасатели проводят поиски в подтопленных выработках, параллельно ведется откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области. Работы ведутся круглосуточно.

Напомним, всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

В больницах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, один шахтер в состоянии легкой степени — в Центре охраны здоровья шахтеров. На амбулаторном лечении находятся 95 пациентов (54 шахтера и 41 спасатель).