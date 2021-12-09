09 Декабря 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) |

В Советском районе волки нападают на гусей и собак

В Советском районе местные жители пожаловались на нашествие волков. По данным местного паблика "2 города", хищники были замечены в садово-огородническом товариществе "Букет".

По словам председателя товарищества, две недели назад волки задавили гусей в частном секторе, на днях задрали соседскую собаку, а в выходные - питомца самого председателя СОТ — западносибирскую лайку Дымку, которая прожила в их семье 11 лет.

"Утром 4 декабря вышел из дома и обнаружил останки собаки. Подумал, что соседскую загрызли. Подошел и понимаю, что моя. Я был в шоке. Сразу позвонил в полицию. В четверг я слышал неподалеку от своего дома рык, думал, что это собаки, гаркнул в окно. Убежали. Как сейчас понимаю, это были волки, которые приходили к соседям".

Ранее в Советском районе уже сообщали о нашествии волков и даже организовывали их отстрел, так как родители стали бояться отпускать детей в школу.

Теги: СОТ Букет, волки, нападение



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