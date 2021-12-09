09 Декабря 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" запустила в Арктике подводный газопровод

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию газопровод протяженностью 115 километров, соединяющий Новопортовское месторождение на полуострове Ямал с Единой системой газоснабжения (ЕСГ) России. Об этом Накануне.RU сообщили в компании.

Газопровод является ключевым элементом масштабного проекта "Газ Ямала", который реализуется для эффективного использования всех видов запасов Новопортовского месторождения, а также развития нового нефтегазового кластера в южной части арктического полуострова.

(2021)|Фото: Газпром нефть

В рамках проекта на месторождении также строится газоперерабатывающий завод, где будут готовить к транспортировке и перерабатывать природный и попутный газ и конденсат. Инвестиции компании в создание новой инфраструктуры превышают 150 млрд рублей.

(2021)|Фото: Газпром нефть

Участвовавший в церемонии запуска заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что "Газпром нефть" на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие Арктического региона. По его словам, уникальный комплексный проект "Газ Ямала" не только позволит вовлечь в разработку новые месторождения и поставлять голубое топливо с полуострова в ЕСГ России, но и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.  

(2021)|Фото: Газпром нефть

Газопровод был спроектирован с учетом климатических и экологических особенностей региона. Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря – Обскую губу, заглублен на 5 метров ниже уровня дна – это минимизирует шумовое и вибрационное влияние на ихтиофауну, а специальное покрытие труб исключает электромагнитное воздействие. Участки газопровода на суше также проложены под землей, при их строительстве использованы технологии, позволяющие избежать оттаивания вечной мерзлоты.

(2021)|Фото: Газпром нефть

"Для нас сохранение уникальной экосистемы Арктики является одной из приоритетных задач при реализации всех проектов в этом регионе", – подчеркнул председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. Он также отметил социальную составляющую проекта, который предусматривает газификацию села Новый Порт с населением около 2 тыс. человек.

(2021)|Фото: Газпром нефть

(2021)|Фото: Газпром нефть

(2021)|Фото: Газпром нефть

"Важно, что проекты компании "Газпром нефть" дают новую жизнь нашим месторождениям, обеспечивая их развитие на долгие годы. Формирование нового промышленного кластера в южной части полуострова Ямал будет способствовать устойчивому развитию всего нашего региона", – прокомментировал запуск газопровода губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил компанию за ответственное отношение к вопросам экологии и нацеленность на рациональное использование ресурсов.

 

Теги: Газпром нефть, подводный газопровод



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