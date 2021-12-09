"Газпром нефть" запустила в Арктике подводный газопровод

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию газопровод протяженностью 115 километров, соединяющий Новопортовское месторождение на полуострове Ямал с Единой системой газоснабжения (ЕСГ) России. Об этом Накануне.RU сообщили в компании.

Газопровод является ключевым элементом масштабного проекта "Газ Ямала", который реализуется для эффективного использования всех видов запасов Новопортовского месторождения, а также развития нового нефтегазового кластера в южной части арктического полуострова.

В рамках проекта на месторождении также строится газоперерабатывающий завод, где будут готовить к транспортировке и перерабатывать природный и попутный газ и конденсат. Инвестиции компании в создание новой инфраструктуры превышают 150 млрд рублей.

Участвовавший в церемонии запуска заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что "Газпром нефть" на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие Арктического региона. По его словам, уникальный комплексный проект "Газ Ямала" не только позволит вовлечь в разработку новые месторождения и поставлять голубое топливо с полуострова в ЕСГ России, но и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Газопровод был спроектирован с учетом климатических и экологических особенностей региона. Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря – Обскую губу, заглублен на 5 метров ниже уровня дна – это минимизирует шумовое и вибрационное влияние на ихтиофауну, а специальное покрытие труб исключает электромагнитное воздействие. Участки газопровода на суше также проложены под землей, при их строительстве использованы технологии, позволяющие избежать оттаивания вечной мерзлоты.

"Для нас сохранение уникальной экосистемы Арктики является одной из приоритетных задач при реализации всех проектов в этом регионе", – подчеркнул председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. Он также отметил социальную составляющую проекта, который предусматривает газификацию села Новый Порт с населением около 2 тыс. человек.

"Важно, что проекты компании "Газпром нефть" дают новую жизнь нашим месторождениям, обеспечивая их развитие на долгие годы. Формирование нового промышленного кластера в южной части полуострова Ямал будет способствовать устойчивому развитию всего нашего региона", – прокомментировал запуск газопровода губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил компанию за ответственное отношение к вопросам экологии и нацеленность на рациональное использование ресурсов.