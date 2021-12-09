"Зенит" завершил выступление в Лиге чемпионов результативной ничьей c "Челси"

Последний матч группового этапа Лиги чемпионов UEFA выдался зрелищным для российского "Зенита".

Встреча против "Челси" в Санкт-Петербурге завершилась вничью - 3:3.

Счёт открыл Тимо Вернер, пославший мяч в ворота после розыгрыша углового уже на второй минуте игры. "Зенит" сумел забить два гола в конце первого тайма: Клаудиньо отличился головой после навеса Дугласа Сантоса, а Сердар Азмун уверенно реализовал выход один на один. Во второй половине встречи Ромелу Лукаку, а затем всё тот же Вернер вывели гостей вперёд. Отыграться хозяева смогли уже в добавленное время, когда вышедший на замену Магомед Оздоев эффектным ударом из-за штрафной площади поставил точку в матче.

В группе H "Ювентус" (15 очков) и "Челси" (13) вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Зенит" (5) занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы, "Мальмё" (1) завершает выступление в еврокубках в этом сезоне.