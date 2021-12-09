"Зенит" завершил выступление в Лиге чемпионов результативной ничьей c "Челси"

09 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт СЗФО
ФК &quot;Зенит&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Зенит&quot; / Вячеслав Евдокимов

"Зенит" завершил выступление в Лиге чемпионов результативной ничьей c "Челси"

Последний матч группового этапа Лиги чемпионов UEFA выдался зрелищным для российского "Зенита".

Встреча против "Челси" в Санкт-Петербурге завершилась вничью - 3:3.

Счёт открыл Тимо Вернер, пославший мяч в ворота после розыгрыша углового уже на второй минуте игры. "Зенит" сумел забить два гола в конце первого тайма: Клаудиньо отличился головой после навеса Дугласа Сантоса, а Сердар Азмун уверенно реализовал выход один на один. Во второй половине встречи Ромелу Лукаку, а затем всё тот же Вернер вывели гостей вперёд. Отыграться хозяева смогли уже в добавленное время, когда вышедший на замену Магомед Оздоев эффектным ударом из-за штрафной площади поставил точку в матче.

В группе H "Ювентус" (15 очков) и "Челси" (13) вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Зенит" (5) занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы, "Мальмё" (1) завершает выступление в еврокубках в этом сезоне.

Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Челси



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7390

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети