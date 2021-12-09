"Ласточка" "полетит" из Екатеринбурга в Тюмень по новому расписанию

В полночь (по московскому времени) 12 декабря в России введут новый график движения поездов. Изменения коснутся и УрФО. Например, по-новому будет "летать" "Ласточка" по маршруту Екатеринбург – Тюмень, сообщили Накануне.RU в СвЖД.

С 12 декабря вводится новый рейс электропоезда «Ласточка» Екатеринбург – Тюмень. Отправление из столицы Урала – в 6.28 (здесь и далее указано местное время), время в пути составит четыре с половиной часа. Обратно из Тюмени поезд поедет в 17.36 и прибудет в Екатеринбург в 22.16.

По расписанию прежней "Ласточки" Екатеринбург – Тюмень будет курсировать новый скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут (через Тюмень, Тобольск). Отправление из столицы Урала – в 17:36, из Сургута – в 19:00. В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения. Также появятся новые пассажирские поезда №362 Приобье – Екатеринбург, №383 Нижний Тагил – Приобье и №120/119 Пермь – Новый Уренгой.

Напомним, "Ласточки" стали курсировать между Екатеринбургом и Тюменью 8 декабря 2019 г.