09 Декабря 2021
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах (2020) | Фото: REUTERS / ArmGov/PAN Photo

На армянско-азербайджанской границе снова перестрелки, есть погибшие

Министерство обороны Азербайджана заявило о минимум одном погибшем военном в результате перестрелке на границе с Арменией. Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими военными в Каельбаджарском районе.

"Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - добавили в минобороны.

Напомним, ситуация в регионе после заключенного по Нагорному Карабаху перемирия обострилась в середине ноября. Тогда стороны также обменялись ударами по артиллерийским позициям, сообщалось о погибших и раненых. Очередного перемирия удалось достичь после вмешательства Москвы и, в частности, министра обороны России Сергея Шойгу.

Теги: перестрелка, армения, азербайджан, перемирие



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