На армянско-азербайджанской границе снова перестрелки, есть погибшие

Министерство обороны Азербайджана заявило о минимум одном погибшем военном в результате перестрелке на границе с Арменией. Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими военными в Каельбаджарском районе.

"Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - добавили в минобороны.

Напомним, ситуация в регионе после заключенного по Нагорному Карабаху перемирия обострилась в середине ноября. Тогда стороны также обменялись ударами по артиллерийским позициям, сообщалось о погибших и раненых. Очередного перемирия удалось достичь после вмешательства Москвы и, в частности, министра обороны России Сергея Шойгу.