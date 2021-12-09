В нежилом доме Тюмени сгорели четыре человека

Сегодня ночью в результате пожара, произошедшего в нежилом доме в Тюмени, погибли четыре человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме поступило в 00.48 по мск. Когда пожарные прибыли на место, горела квартира на первом этаже, а уже в 01.13 мск пожар был локализован. В ходе тушения были обнаружены тела четырех погибших. Детей среди них нет. На данный момент личности покойных устанавливаются.

В тушении от МЧС всего было задействовано 29 человек и девять единиц техники. В пресс-службе СКР также сообщили, что причина возгорания устанавливается. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.