09 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ назвали варианты "жестких санкций", которые США могут применить в отношении России

Американские СМИ выяснили, что именно подразумевает президент Джо Байден под "очень жесткими санкциями, которых еще не видел мир". Глава государства обещал ввести их в отношении России, если та "вторгнется на Украину".

Эксперты, опрошенные CNN, полагают, что максимально болезненными будут энергетические санкции, но их едва ли удастся так аккуратно применить, чтобы они не ударили по всему остальному миру и США в частности. Однако другие варианты "больно ударить" Россию в Вашингтоне не особо и видят.

В администрации Байдена считают, что санкции также должны коснуться суверенного долга России (впрочем, внешний госдолг сейчас не слишком существенный). Кроме того, рассматриваются варианты персональных санкций в отношении людей из ближайшего окружения Путина, а также отключение банков от системы SWIFT.

По данным Bloomberg, среди санкций, которые рассматривают США и Евросоюз, — меры против крупнейших российских банков и РФПИ. В частности, речь может идти об ограничении на конвертацию рублей в другие валюты. Еще один вариант, писало агентство, предусматривает полную блокировку проекта "Северный поток-2", передает РБК.

Теги: санкции, сша, энергетикиа, swift, владимир путин, украина



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