09 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Сформирован новый состав избирательной комиссии Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил 7 из 14 членов избирательной комиссии региона с правом решающего голоса.
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Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, они вошли в новый состав сроком полномочий на 2021-2026 годы. Напомним, ранее еще 7 человек были назначены Законодательным собранием Свердловской области.

В состав указом губернатора включены: Анна Абсалямова, Алексей Галяутдинов, Елена Клименко, Владимир Попов, Игорь Рузаков, Надежда Саенко и Андрей Степанченко.

"Избирательная комиссия Свердловской области сформирована. Новый состав приступит к работе после 16 декабря 2021 года, когда истечет срок полномочий действующего состава", - пояснили в избиркоме.

Напомним, что новый состав избирательной комиссии самостоятельно изберет своего председателя. Ранее этот пост занимал Владимир Русинов, который в ноябре взял самоотвод. ЦИК России рекомендовал свои кандидатуры: Ирину Бастрикову и Елену Клименко.

Теги: избирком, состав, губернатор



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