Екатеринбургский ученый рассказал Путину о "Грязьбурге" и как бороться со статусом города-"пылесборника"

Президенту Владимиру Путину во время Конгресса молодых ученых рассказали о необходимости борьбы с грязью в Екатеринбурге и других городах для повышения качества жизни людей. Про "Грязьбург" и "Пылесибирск" президенту напомнил старший научный сотрудник Института геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого УрО РАН и института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев.

"Город Екатеринбург, была у нас история – слышали, наверное? Некий художник завесил таблички на въезде в Екатеринбург "Грязьбург" – сделал такой хайп в 2016 году. Население периодически интересуется, то есть разные общественные движения возникают по этому поводу – вот, нам надоело жить в грязных городах. Но, с другой стороны, вопрос грязи – это вопрос экологический, социальный и управленческий, для управления качеством окружающей среды городов и благоустройства. Такой момент", - рассказал Селезнев.

Он также заявил, что Екатеринбург не единственный город, страдающий от грязи, указав на Мурманск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск, который иногда называют "Пылесибирск".

Президент согласился с утверждениями ученого.

"Полностью согласен, здесь и добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем [больше] времени эта субстанция [сохраняется], тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды", - сказал Путин.

В качестве решения проблемы, Селезнев указал на работу НОЦов. По его словам, не все научные институты Российской академии наук охотно идут в научно-образовательные центры, или просто не знают, что нужно в них делать, а научные результаты и их применимость не всегда очевидны.

В качестве примера ученый привел свой с администрацией Екатеринбурга проект 2017 года - городская грязь в регионах. По словам Селезнева, проект позволил разработать методики для проведения научных исследований для всех регионов России и дать городу научные рекомендации, которые уже дальше инженеры по благоустройству городских территорий применили в своих работах и внедрили в практику по благоустройству городов. Так, обочины стали лучше чистить, по-другому стали убирать территории города. Однако это единичный случай подобной практики, поскольку региональная власть и региональные органы не могут выступать индустриальными партнерами в научно-образовательных центрах, из-за чего исследования на подобные актуальные темы так и не применяются на практике.

"Предлагаю создать при научно-образовательных центрах советы или какие-то совещательные органы, которые могли бы искать применимость для научных результатов и могли бы заниматься внедрением этих научных результатов. Эти советы могли бы кооперироваться, они регионального уровня были бы; могли бы, допустим, обучаться где-то, может быть у иностранных партнеров, как нам из науки сделать технологию. Мне это было бы очень интересно с точки зрения того, что проект "Городская грязь" – мы из науки сделали технологию, допустим, за 20 лет. 15 лет примерно я занимаюсь этой проблемой и досконально ее изучил. Вот такое вот предложение от меня. Я был бы готов, – не "был бы", без сослагательного наклонения, – я готов включиться в работу, готов стать, я не знаю кем, может, секретарем такого совета", - заявил ученый.

Путин оценил предложение, напомнив, что научно-образовательные центры и создавались изначально для решения вопросов развития регионов – они и межрегиональные.

"Для меня несколько странно, что есть какие-то ограничения, связанные с тем, что заказчиком местные органы не могут быть. Надо посмотреть нормативную базу, и если это ограничения для работы центров подобного рода, то их нужно снять. Я согласен полностью", - заявил президент.