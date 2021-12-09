Вместе с Мишустиным в Пермь сегодня приедут вице-премьер Борисов и несколько членов правительства

Уточнён список представителей кабмина, которые приедут сегодня в Пермь вместе с премьером Михаилом Мишустиным, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

"В рабочей поездке также примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов", - уточнили в Правительстве.

Программа визита не уточняется, однако говорится, что премьер осмотрит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер.