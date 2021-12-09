09 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности при капремонте детской художественной школы

В Южноуральске возбуждено уголовное дело по факту халатности при капремонте детской художественной школы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП Челябинской области, дело возбуждено в отношении должностного лица учреждения. В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных на капремонт здания, аудиторы установили нарушения законодательства о закупках. Кроме того, работы были выполнены некачественно, а фактически невыполненные работы оплачены. Ремонт по документам завершили в декабре прошлого года, но здание до сих пор не эксплуатируется.

В результате установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 24 млн руб. Бюджету был причинен ущерб в размере не менее 2 млн руб.

Теги: уголовное дело, халатность, капремонт,



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