В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности при капремонте детской художественной школы

В Южноуральске возбуждено уголовное дело по факту халатности при капремонте детской художественной школы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП Челябинской области, дело возбуждено в отношении должностного лица учреждения. В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных на капремонт здания, аудиторы установили нарушения законодательства о закупках. Кроме того, работы были выполнены некачественно, а фактически невыполненные работы оплачены. Ремонт по документам завершили в декабре прошлого года, но здание до сих пор не эксплуатируется.

В результате установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 24 млн руб. Бюджету был причинен ущерб в размере не менее 2 млн руб.