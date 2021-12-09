В Первоуральске приставы помогли задержать мошенницу в федеральном розыске

На Среднем Урале судебные приставы помогли задержать мошенницу, находившуюся в федеральном розыске.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступило исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 3 млн 450 тысяч рублей с жительницы Первоуральска. Оплачивать свои долги она не торопилась. Приставам стало известно о наличии у женщины автомобиля "Тойота Лэнд Крузер", после чего транспортное средство объявили в розыск.

В дальнейшем вместе с сотрудниками ГИБДД Первоуральска разыскиваемое авто было остановлено. Более того, силовики выяснили, что должница, управляющая автомобилем, находится в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве.

Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста иномарки. Сейчас готовятся документы на оценку арестованного имущества.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге приставы нашли должницу по объявлению о продаже детской машинки.