Сенатор-республиканец не исключил, что США первыми ударят по России ядерным оружием

Сенатор-республиканец Роджер Уикер пригрозил России ядерным ударом. Его слова приводит издание Independet.

"Политика США заключается в том, чтобы держать все варианты на столе, включая использование ядерного оружия, на случай военного конфликта. Военные действия могут означать, что мы будем стоять вместе с нашими кораблями в Черном море и обрушимся на российские силы. Знаете, мы не исключаем и применение ядерного оружия первыми", - заявил сенатор.

Президент США Джо Байден пока не собирается ввязываться в военный конфликт, но грозит санкциями в случае вторжения России на Украину: "У нас есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО – если на них будет совершено нападение, защищать их. Это наша священная обязанность. Но это обязательство не распространяется на Украину. Но здесь все будет зависеть и от того, что остальные страны НАТО готовы будут сделать. Но возможность, что США в одностороннем порядке применят силу, чтобы противостоять вторжению России на Украину в настоящее время не рассматривается. Но если это произойдет, последствия для России будут серьезными. С Путиным был вежливый разговор, но я очень четко дал понять – если он вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. Экономические последствия будут серьезными как никогда. Таких санкций он никогда не видел, и никто никогда не видел".

Ранее и российский президент Владимир Путин прокомментировал теоретическое вторжение РФ в Украину: "Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность – в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая президента США. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. Хотя до сих пор в течение десятилетий НАТО приближалось к нашим границам. У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать за тем, что там происходит".