Трутнев раскритиковал дальневосточных губернаторов за низкие темпы вакцинации

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания раскритиковал дальневосточных губернаторов за низкие темпы вакцинации.

В число регионов, которые не достигли среднероссийских значений вакцинации, попали Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморье (52,6%).

По словам Трутнева, данные говорят о том, что губернаторы не предприняли достаточно усилий "для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения".

В середине ноября полпред заявил, что в случае плохой работы губернаторов "выводы будут делаться на уровне президента", напоминает Regnum.

В конце ноября на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что только шесть российских регионов близки к тому, чтобы получить коллективный иммунитет от коронавируса в 80%. В Подмосковье, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тыве, Карелии и Чукотке ситуация близка к 80% - 80% там вакцинированы хотя бы одним компонентом. Близки к эти показателям Москва и Липецкая область.

Также она назвала регионы-аутсайдеры – это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Томская область, Камчатка, в этих регионах уровень коллективного иммунитета не превышает 36%.