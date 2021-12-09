В ГД внесен проект об увеличении оплаты труда помощников депутатов и сенаторов

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, направленный на увеличение на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников депутатов ГД и сенаторов.

Такое решение объясняется расширением обязанностей парламентариев и увеличившейся нагрузкой после обновления Конституции. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

В настоящее время ежемесячный объем выделяемых на эти цели средств составляет 300 тысяч рублей. Его предлагается увеличить до 387 тысяч рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ", в случае принятия закона в 2023-м году на зарплаты помощникам депутатов выделят 794,8 миллиона рублей, в 2024-м — 822,4 миллиона рублей.

Депутат Госдумы и сенатор имеют право иметь до семи помощников, работающих по служебному контракту. Размер оплаты каждому помощнику парламентарии устанавливают самостоятельно.