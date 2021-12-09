В Роспотребнадзоре назвали главным симптомом "омикрона" сильную слабость

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, передает РИА Новости.

Ранее британские врачи рассказали, что специфический симптом "омикрона" у детей - появление необычной сыпи. Она появляется у 15% несовершеннолетних, заразившихся новым штаммом, пишет Regnum.

Врач из ЮАР сообщил, что при заболевании новым штаммом COVID-19 "Омикрон" у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса "Омикрон" до сих пор не вызвал ни одной смерти. Кроме того, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. Однако, отмечают эксперты, утверждать о массовом характере тех или иных симптомов еще рано.